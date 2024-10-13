Rum Lider, İngiliz Başbakan’la bir araya gelecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, New York’taki 15 Ekim yemeği öncesi dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirecek.

Hristodulidis, yarın sabah Londra’ya gidecek ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir toplantı yapacak

Ardından, New York'a hareket edecek.

Rum Basını Hristodulidis’in yemek sonrası, Avrupa Konseyi'ne katılmak üzere New York'tan Brüksel'e geçeceğini ve burada Avrupalı liderlere, gayrı resmi yemekli toplantının sonuçları hakkında bilgi vereceğini yazdı