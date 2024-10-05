Rum Lider Nikos Hristodulidis Baf'taki Hava Üssü'nde ABD Senatörleri ile görüştü

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü'nde ABD'li senatörlerle bir araya geldi.

Görüşmede, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ortadoğu'da güvenlik, istikrar, barış ve işbirliği açısından oynadığı kritik rol vurgulandı.

Senatörler Jerry Moran, Susan Collins, John Boozman ve John Cornyn, Hristodulidis ile Kıbrıs-ABD ilişkilerinin stratejik önemini daha da geliştirme amacıyla buluştular.

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıs’ın Gazze’deki sivillere insani yardım sağlanması ve bölgeden ayrılan farklı ülkelerin vatandaşlarının güvenli şekilde tahliye edilmesi konusundaki katkılarını anlattı. Ayrıca, Haziran ayında imzalanan anlaşmanın ardından Kıbrıs ve ABD arasında stratejik diyalog ve işbirliğinin artan önemine dikkat çekti.

Senatörler, Kıbrıs'taki temaslarının ardından bölgedeki diğer ülkelere geçecekler.