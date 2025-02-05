Rum Lider, siyasi partilerle ''Kıbrıs Zirvesi'' yaptı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Siyasi partileri Başlanlık sarayında toplantıya çağırdı. Toplantıda Kıbrıs Konusu ele alındı. Rum Basını, aralarında soğuk rüzgarlar esse de, Rum Başkan Hristodulidis ile Meclis Başkanı ve DİSİ Genel Başkanı Annita Dimitriu’nun Kıbrıs Konusunda ortak çizgide birleştiğini yazdı. Toplantıda DİSİ’nin, Hristodulidis’in Kıbrıs Politikasına tam destek verdiği ancak talepler içeren bir de mektup verdiği yazıldı. Toplantıda, Kıbrıs meselesine ilişkin belirsizliklerin devam ettiği ifade edildi. Özellikle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo’nun ziyareti öncesinde Kıbrıs için yapılması planlanan gayri resmi beşli toplantının netleşmediği belirtiliyor. DİSİ’nin, Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in çabalarını destekleme kararlılığını ifade etmesinin, DİSİ’nin Batı yanlısı politikasının bir parçası olduğu yazıldı. DİSİ Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu toplantı sonrası, Kıbrıs’ın 1974’ten bu yana belki de en kritik dönemeçte olduğunu ve bu dönemde müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalinin yaşatılıp yaşatılmayacağının belirleneceğini ifade etti. Ayrıca, tüm siyasi aktörlerin kolektif hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.