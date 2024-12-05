Rum Lider, Trump ile görüştüğünü açıkladı

Rum Lider Nikos Hristodulidis X platformundan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ifade etti.

Rum lider Hristodulidis, “Mükemmel görüşme oldu Donald Trump ile. Seçim zaferinden dolayı kendisini tebrik ettim ve Kıbrıs-ABD stratejik ortaklığını geliştirmeye devam etme konusundaki ortak kararlılığımızı dile getirdik.

Ülkelerimizin ve bölgenin yararına ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için birlikte çalışacağız