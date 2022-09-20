“Rum liderliğin karardan memnun olması şaşırtıcı değil”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ABD’nin, GKRY’ne uyguladığı silah satış kısıtlamasını tamamen kaldırma kararına ilişkin dün yaptıkları açıklamaların silahlanmaya ne denli hevesli olduklarını göstermekte olduğunu kaydetti.

Tahsin Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ada’da adil, kalıcı ve gerçekleri temel alan bir anlaşmayı reddetmeye devam eden GKRY liderliğinin ABD tarafından silahlandırılması kararından son derece memnun olmasını şaşırtıcı olmadığı belirtti.

Ertuğruloğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi.

“Bu memnuniyeti, Kıbrıs Türk Halkını geçmişte yok etmeyi planlayan Rum liderliğinin Kıbrıs Türk Halkına karşı düşmanlıktan vazgeçemediğinin açık bir işaretidir.

ABD ise, bu kararla, Kıbrıs’ta olası bir anlaşmaya yönelik çabaların tabutuna bir çivi daha çakmıştır. Silahlanma yarışına yol açacak bu karar Doğu Akdeniz’de huzur ve istikrar ortamına da zarar vermiştir. Kıbrıs Türk Halkı, ABD’nin silah satış kısıtlamasını tamamen kaldırarak öldürücü silahların dahi GKRY’ne ihracatına izin vermesini kendi varlığına bir tehdit olarak görmektedir.

Rum yetkilileri aklıselime davet ediyor, gerginliğe neden olacak eylemlerden imtina etmesini bekliyoruz. Garantör ülke Türkiye, tıpkı 20 Temmuz 1974’de olduğu gibi, Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliğini temin edecek mukabil adımlar atmaktan çekinmeyecektir.

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20/09/2022 18:05