Rum Liman ve Deniz Polisi yeni gözetim tekneleri satın aldı!

Rum Liman ve Deniz Polisi’nin sahilleri, limanları ve karasularını gözetleme ve koruma kabiliyetini güçlendirmek maksadıyla B sınıfı üç sınır gözetim teknesi satın alımı projesi tamamlandı.

Alithia’nın Rum Polis bültenine dayandırdığı habere göre satın alınan üç tekne sınırların gözetimi, sınırlar arası suçun önlenmesi, düzensiz göçü engelleme ile ilgili Avrupa Eurosur sistemine uyum açılarından Rum “Ulusal Koordinasyon Merkezi”ni takviye edecek.

Satın alım projesinin, uzmanların tekne inşaatının tamamlanmasını denetlemesi, teknelerin teslim alınması ve personel eğitimi ile tamamlanacağını yazan gazete AB ve Rum yönetiminin ortak finansmanıyla yürütülen projenin toplam bütçesinin 4 milyon 377 bin 093 euro olduğunu kaydetti.

Öte yandan internet gazeteleri Rum Liman ve Deniz Polisi’nin, mevcut C sınıfı devriye gemilerini değiştirmek için aynı sınıftan (RIB- RIGID INFLATABLE BOATS) 10 adet de C sınıfı sınır gözetim teknesi alacağını, projenin toplam maliyetinin 5 milyon 640 bin 311 euro olduğunu haber verdi.