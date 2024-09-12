Rum Lobisi, Tatar’ın Londra’da konuk olduğu medya kuruluşuna karşı girişim başlattı

Londra temasları sırasında, GB News'te programa katılan Tatar'ın 'Cumhurbaşkanı' olarak tanıtılması, Rum Yönetimi’ni öfkelendirdi

Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, Londra Yüksek Komisyonu’nun, Ersin Tatar için gelecekte kullanılması muhtemel “Cumhurbaşkanı ve diğer bazı terminolojinin engellenmesi” amacıyla medya kuruluşu için gerekli adımları attığını açıkladı

Rum haber ajansına konuşan Gotsis, “ayrılıkçı rejimin yasa dışılığını benimseyen yanlış terminolojinin kullanıldığı tüm benzer vakalarda olduğu gibi, Kıbrıs'ın yerel diplomatik misyonlarının ve bu durumda Londra'daki Yüksek Komisyonun çalıştığını belirtti. ,

Gotsis, “ Gelecekte bu tür terminolojinin kullanılmasını önlemek için belirli mecralarda gerekli adımları atmaktayız” dedi.