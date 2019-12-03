Rum mahkemesi Boyacı’nın mal iadesi talebini reddetti

Salih Boyacı'nın güneydeki malının iadesi başvurusu Güney Mahkemesi tarafından reddedildi. Mal Lakadamya göçmen evlerinin inşa edildiği araziydi. Salih Boyacı'nın kuzeyde Rum malı tutması kararına ana argümanını oluşturdu.

İn-cyprus.com internet sitesinin haberine göre Lefkoşa bölge mahkemesi, Salih Boyacı’nın Lakadamya’daki mülkünün iadesi ve Salı günü bildirilen 1,6 milyon euroluk tazminat talebini reddetti.

Arazinin, Agios Mammas mülteci yerleşiminin inşaatı için kullanıldığı ifade edildi.

Güneyde yayınlanan haberde, “Davacı Salih Boyacı’nın Kıbrıs Türklerinin lideri Rauf Denktaş’ın kayınpederidir ve bir süpermarket zincirinde ana hissedardır” denildi.

22 Kasım tarihli bir kararda, Lefkoşa Bölge Mahkemesi başkanı, yargıç Nicholas Santis, mülteci yerleşiminin yapıldığı Jumbo karşısındaki arazinin sahibi olan Salih Boyacı’nın davasını reddetti.

Avukat Christos Triantafyllides, davacının haklarının ihlal edildiğini ve mülkün iadesini talep ettiğini ve zararlarının tazmin edilmesini talep ettiğini iddia etmişti.

Avukat, devletin davacı iddiasını en azından Kıbrıs Türk mülkleri vesayeti ile yerine getirmesi gerektiğini, çünkü birinin mülkünü kullanan başka bir kişinin yapması gerekeceğini savundu. Ayrıca, Türk işgalinden sonra, 1983’te Rum tarafının mülteci yerleşimini, rızası olmadan ve herhangi bir tazminat ödemeden, Kıbrıs Türk topraklarına yasadışı bir şekilde yaptırdığını belirtti.

Başsavcılığı savunan avukat E. Flourentzou davacının mülkünü terk ettiğini ve bunun sonucunda Anayasa ya da Anayasa'ya aykırı olmayan yasalar uyarınca Rum İçişleri Bakanlığı nezaretine düştüğünü söyledi.

Haberde, davacı tarafından yapılan tazminat taleplerinin de dahil olmak üzere yapılan herhangi bir talebin ancak durumun normalleşmesinden sonra yapılabileceği kaydedildi.

Salih Boyacı ifadesinde Rum hükümetinin kontrol ettiği alanlarda mülkiyet karşılığında, KKTC’deki bölgelerden Kıbrıslı Rumlara ait mülk aldığını itiraf ettiği kaydedilen haberde başlangıçta KKTC’deki alanlarda süpermarket işletme işine katılımını reddettiği ancak daha sonra bunu kabul ettiğini yazdı.

Haberde, Mahkemenin Salih Boyacı’nın ifadesini güvenilmez olarak reddetti. Mahkeme, davacının Kıbrıslı Türklerin Mülkiyetinin Korunması Yasası'nın anayasaya aykırı durumunu kanıtlayamadığı ve ayrıca 1974 - 2010 dönemi için 1.603.921 Euro tazminat talebini kanıtlamadığı sonucuna vardığını belirtti.

03/12/2019 14:51