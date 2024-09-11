Rum Mahkemesi: Kaçma riski var. 27 Eylül'e kadar tutuklu kalacak

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11/09/2024

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Rum Mahkemesi: Kaçma riski var. 27 Eylül'e kadar tutuklu kalacak

KKTC'de yatırımları bulunan Simon Aykut,  Güney Kıbrıs'ta "İşgal altındaki topraklarda mülk gaspı" suçlamasıyla Haziran ayı başında tutuklanmıştı. Aykut'un 27 Eylül'e kadar gözaltında kalacağı belirtildi.

Tutuksuz yargılanma talebi reddedildi

Karar, Aykut'un yasa dışı arazi geliştirme faaliyetlerine karıştığı iddia edilen şirketlerle bağlantısının boyutuna ilişkin itirazlar üzerine savunmanın sanıkların serbest bırakılması talebi üzerine Çarşamba sabahı Lefkoşa Ceza Mahkemesi tarafından alındı. Gerekçesini açıklayan Mahkeme, sanığın adaletten kaçma riskinin bulunduğuna hükmetti ve tahmini ceza miktarının yanı sıra suçların ciddiyetinin de dikkate alındığını ekledi.

11/09/2024 12:12
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