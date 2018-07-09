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Rum Maliye Bakanı İstifa Etti, Anastasiadis Kabul Etmedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in iki hafta önce istifa ettiğini ancak kendisinin bu istifayı kabul etmediğini açıkladı.

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09/07/2018

Rum Maliye Bakanı İstifa Etti, Anastasiadis Kabul Etmedi
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Rum radyosunun haberine göre, Rum Kooperatif Bankası’nın Hellenic Bank’a satılması gündeme geldiği ilk günlerde istifa etmeye hazır olduğunu dile getiren Yeorgiadis’in istifa mektubunu Anastasiadis’e sundu.
Rum Meclisi’nin dün akşamki oturumunda, satışın onaylanmasının akabinde muhalefetten Yeorgiadis’e tepki yağması üzerine, Yeorgiadis gitmeye hazır olduğunu açıkladı. 
Anastasiadis bugün yazılı açıklama yaparak, Yeorgiadis’in istifasını doğruladı ancak Yeorgiadis’in icraatlarına güvendiğini ve bu istifanın haklı gerekçeleri bulunmadığını kaydetti.

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TAGS: Anastasiadis, haber, kıbrıs, Haris Yeorgiadis
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