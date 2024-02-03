Rum Maliye Bakanlığı IMF raporu ile KİT’ler için reform planı hazırlıyor

Rum Yönetimi'nin AİK, CYTA, Liman Başkanlığı vb gibi kamu ve iktisadi teşebbüslerini (KİT) IMF reçetesiyle reforme etmek için yasa hazırlığı içerisinde olduğu bildirildi.

Haravgi’nin “Hükümet IMF’nin KİT’lerle İlgili Raporunu Gizlice İnceliyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum Maliye Bakanlığı’nın, yardım çağrısı üzerine Güney Kıbrıs’a gönderdiği bir heyetle 22-31 Mart’ta inceleme yapan IMF’nin ilgili raporunu Eylül 2023’te teslim ettiği, Rum Yönetiminin de bu raporu esas alarak, Bakanlar Kurulu’nun siyasi karar üretmesi için KİT’lerle ilgili bir reform planı hazırlamakta olduğunu yazdı.

Rum Yönetiminin bu çabası ile KİT’lerin statüsünde değişiklik başlığını yeniden açmakta olduğuna işaret eden gazete çalışanların ve sendikaların Rum Maliye Bakanlığı’nın, plan hazırlığı yaparken kullandığı IMF raporundan habersiz bırakıldığına işaret etti.