Rum Maliye Bakanlığı'ndan kara para araştırması

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, ülkeye giriş noktalarında kara para aklama faaliyetleri konusunun araştırılması için tüm gerekli faaliyetlerin yapılmakta olduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, basında çıkan “giriş noktalarında kara deliklerin bulunduğu ve kara para geçişinin sağlandığına” dair haber üzerine yazılı açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Keravnos, Maliye Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’a yönelik geçiş ve çıkış noktalarındaki likit varlıkların kontrol edilmesi sistemlerinin ve prosedürlerinin iyileştirilmesi çabaları çerçevesinde, iyi niyetle yapılan yorumlamaları ciddiye aldığını belirtti.

Keravnos ayrıca Gümrük Dairesi’nin çalışmalarını hızlandırmanın, iyileştirmenin yollarını bulmak ve çalışmalarını daha etkili hâle getirmek adına adımlar atıldığını ifade etti.

Gümrük Dairesi’ne, belirli geçiş ve çıkış noktalarında vardiyalı sisteme geçmeleri ayrıca bahse konu noktalardaki personel rotasyonunun sıklığını artırması için talimat verdiğini belirten Keravnos, Gümrük Dairesi ve kısa adı MOKAS olan “Kara Para Aklamayla Mücadele ve Mali İstihbarat Birimi” arasında çok iyi olan bilgi paylaşımı ve iş birliğini de güçlendirmek için çabaların sarf edildiğini dile getirdi.

Öte yandan Alithia gazetesine göre AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis yaptığı açıklamada “olası kara para deliğinin, eski Larnaka Havalimanı olduğunu” savundu.

Hristoforidis, jet kiralamak için özel bir şirket tarafından kullanılan eski Larnaka Havalimanı’nda gümrük denetimlerine ilişkin ciddi bir boşluğun söz konusu olduğunu, birçok durumda, bu uçuşlardaki yolcuların ne getirdiğini kontrol eden gümrük memurunun bulunmadığına da dikkati çekti.