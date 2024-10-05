Rum mallarının satışına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan iki Macar kadın mahkemeye çıkarıldı

Kuzey’deki Kıbrıs Rum mallarının satışına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan İlona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar asıllı kadının dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı belirtildi.

Politis gazetesi “Kıbrıs Rum Mallarının Yağmalanması Davaları Çığ -Kıbrıs Rum Topraklarının Yağmalanması Davaları Zinciri” başlıklı haberinde, Rum polisinin, iki Macar kadının tutuklanmasıyla, Kıbrıs Rum mallarının satışı konusundaki beşinci ciddi davayı araştırdığını yazdı.

Simon Aykut, Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat, Ewa Künzel olaylarının ardından polisin, iki Macar asıllı kişinin olayını araştırdığını yazan gazete polisin, iki Macar kadın hakkında, Kuzey’de Kıbrıs Rum malları üzerine inşa edilen taşınmaz malların satışına karıştıklarını tespit ettiğini belirtti.

Polisin, zanlılardan birinin kendi Facebook sayfası üzerinden, Pile’de faaliyet gösteren ve “Otthon Properties” isimli Macar şirketinin internet sayfası aracılığıyla Kuzey’deki taşınmaz mallarının satışının reklamını yaptığını tespit ettiğini belirten gazete, “Otthon Properties” şirketinin de yine KKTC’de faaliyet gösteren; Tatlısu, Esentepe ve Bahçeli’de inşaatlar yapan “Cyprus Properties” ile iş birliği yaptığının da belirlendiğini yazdı.

Gazete aynı şahsın, kısa bir süre önce Pile’deki bir kafeteryada yabancı bir çift ile Kuzey’deki taşınmazlara yatırımla ilgili konuştuğunu, ayrıca yanında KKTC’deki turistik sitelere ait reklam materyallerinin bulunduğunu belirtti.

Macar zanlılardan birinin “Otthon Properties” şirketinin sahibi olduğunun da tespit edildiğini belirten gazete, bu şirketin internet sayfasından “Cyprus Properties” şirketine ait 9 siteden 6’sının reklamının yapıldığını da yazdı.

Habere göre polis, Macar kadınların birinin elektronik cihazlarında, “Cyprus Properties” şirketine yönelik çok sayıda ödeme makbuzu, şirket ile iki Macar kadın arasında anlaşma olan iki belgenin yanı sıra taşınmaz mal alım satımına ilişkin belgeler de tespit edildi.

Gazete, olayın daha da ayrıntılı araştırılması için Macar makamlarından iki şüpheliye ait banka hesaplarının verilmesi için ilgili prosedürler çerçevesinde Macaristan’a talepte bulunulduğunu yazdı.

Habere göre Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, iki Macar hakkında 7 gün daha tutukluluk emri verdi.

Gazete ilgili haberinde iki Macar kadının fotoğraflarına da yer verdi.