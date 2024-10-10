Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu Çin’e ziyaret gerçekleştiriyor

Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu ve beraberindeki bir heyet, Çin’in Shenzhen kentine ziyaret gerçekleştiriyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’ün dün Çin’in Shenzhen kentine ziyaret gerçekleştirdiği ve kent konseyi üyeleriyle görüştüğünü yazdılar.

Habere göre Dimitriu görüşmede, Güney Kıbrıs ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki “Tek Kıbrıs-Tek Çin” ilkesi temelindeki yakın iş birliğine değinerek, çeşitli alanlarda iş birliğinin daha da arttırılması dileğini ifade etti.

Dimtriu , Çin’in BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olarak izlediği ilkeli tutumdan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Shenzhen Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Lu Yi ise “Kıbrıs ve Çin halklarının sürekli ilerlemeyi hedefleyen uzun soluklu bir vizyona sahip olduklarını” vurguladı.