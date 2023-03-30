Rum Meclis Başkanı Dimitiru İspanya Büyükelçisiyle görüştü

İspanya’nın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion, “Kıbrıs sorununun, İspanya’nın dönem başkanlığı sırasında AB Konseyi’nin gündeminde olacaktır” açıklamasında bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, İspanya’nın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion’un dün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yu ziyaret ettiğini yazdılar.

Habere göre Carrion-Dimitriu görüşmesinde “çok iyi durumdaki iki ülke ilişkilerinin daha da iyi hale getirilmesi yönündeki ortak vizyonu” vurgulanırken Dimitriu ise görüşmede, “Kıbrıs sorununun AB’nin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini” söyledi.

İspanya Büyükelçisi Carrion ise, Kıbrıs sorununun, İspanya’nın altı aylık dönem başkanlığı süresince AB’nin siyasi ajandasında yer alacağını ifade etti.

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30/03/2023 12:12