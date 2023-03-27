Rum Meclis Başkanı Dimitriu Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini yineledi

Rum Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu dün gerçekleştirilen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin bilindik tezlerini yineledi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun dün gerçekleştirilen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs sorununun çözümü hedefine bağlı olduklarını” söylediğini yazdılar.

Dimitriu konuşmasında özetle, “ülkenin özgürlüğü, yeniden birleşmesi, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB ilkelerine dayalı kalıcı ve adil bir çözümün dışında hiçbir şeyi onaylamayacaklarını” belirtirken Türkiye’nin “iki devlete dayanan uzlaşmaz bir tutum sürdürdüğü” iddiasında da bulundu.

Dimitiru ayrıca, uluslararası topluma, Kıbrıs Rum tarafının sözde “samimi arzusunu ve güvenilirliğini ortaya koyan daha fazla girişimi üstlenmesi” çağrısında da bulundu.

Bu habere tepkiniz:



27/03/2023 12:09