Rum Meclis Başkanı’nın kendi kendisine gönderdiği mektup mizah konusu oldu
11/12/2023
Güney Kıbrıs’ta hem Meclis Başkanı hem de DISI Genel Başkanı görevini birlikte yürüten Anita Dimitriu, son uygulaması ile mizah konusu oldu.
Rum Temsilciler Meclisi içinde danışman kadroları ile ilgili bir uygulama için, mevzuat gereği Meclis Başkanı, siyasi parti genel başkanlarına mektup gönderdi
Anita Dimitriu, 5 Aralık tarihli mektubu kendi kendine gönderince Rum Medyası konuyu tiye aldı.
Filelefteros Gazetesi, “Anita’dan, Dimitriu’ya mektup” başlığı ile konuyu gündeme getirdi