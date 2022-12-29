Rum Meclisi Anastasiadis’in geri gönderdiği yasayı kabul etti

Rum Meclisi Genel Kurulunun, Kıbrıs Türk toprakları üzerindeki evlerin kiralanmasıyla ilgili olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından geri gönderilen yasayı kabul ettiği, bununla birlikte konunun çözümü konusunda yazılı taahhütler aldığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Genel Kurulunun, AKEL’in inisiyatifinin ardından, bir önceki toplantısında, 7 Nisan 2006 tarihinden önce hayatını kaybetmiş olan kişiler üzerine kayıtlı olan ve bu kişilerin mirasçıları tarafından kullanılan Kıbrıs Türk taşınmazları üzerindeki konutların kiralanmasıyla ilgili problemlere çözüm sağlayan iki yasayı kabul ettiğini yazdı.

Buna rağmen iki yasanın da anayasaya aykırı bulunduğunu kaydeden gazete, meclisin yaptığı baskının, hükümeti bu meseleleri düzenleyen yasalar ve yönetmelikler ortaya koymaya zorladığını belirtti.

Bundan dolayı Rum Meclisinin dünkü toplantısında Rum Yönetimi Başkanının geri gönderdiği yasaları kabul ettiğini kaydeden gazete, AKEL’in konunun çözüme kavuşması için ilgili yasaların aynı gün oylanması konusunda baskı yaptığını, ancak bunun prosedürel nedenlerle mümkün olmadığını ekledi.

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29/12/2022 12:04