Rum Meclisi Dışişleri Komitesi’nden Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili analiz

Rum Meclisi Dışişleri Komitesi’nin, iki akademisyenin katkısıyla, Türkiye’nin dış politikasını analiz ettiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Türkiye Bölgemizdeki Güçler Dengesini Bozuyor” başlıklı haberinde, bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta, şu anda şekillendiği şekliyle Türk siyasetinin analiz edildiği herhangi bir toplantı yapılmadığını yazdı.

Ancak Rum Meclisi Dışişleri Komitesi’nin geçtiğimiz salı günü olguları değiştirmek için ilk adımı attığını ve Afganistan’daki gelişmelerle de şekillendiği üzere, Türkiye’nin dış politikası konulu özel bir toplantı düzenlediğini yazan gazete, bu toplantıya siyasiler yanı sıra yıllardır Türkiye ve Türkiye’nin dış politikasını inceleyen iki de akademisyenin davet edildiğini belirtti.

Şu an Rum Dışişleri Bakanı olan, geçmişte ise Türk dış politikasının gidişatını takip eden Nikos Hristotodulidis’in “Türkiye dış politikasının militarize olmasının son 5 yıldır kayda geçirilen temel özelliklerden biri olduğu tespitinde bulunduğunu” ileten gazete, Türkiye’de 5 yıl önce olan gerçekleşen darbenin dönüm noktası teşkil ettiğini savundu.

Profesör Manos Karayannis (Reader in International Security, Kings College London & Makedonya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doçenti) “2016 yılındaki darbeden sonra Erdoğan rejiminin dış politikada ulusalcı bir yaklaşım izlemeye başladığını” savunurken, Profesör Kostas Konstantinu ise (Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü) “Türkiye dış politikasının Erdoğan yönetiminin ikinci 10 yılında stratejik özerklik arzusuyla tanımlandığını” öne sürdü.

Gazeteye göre Hristodulidis “Türkiye’nin güç dengelerini değiştirmek ve bölgedeki belirleyici güce dönüşmeyi istediğini” iddia ederken, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun geniş bölgesindeki Türk faaliyetlerinin bir Neo-Osmanlı yaklaşımı teşkil ettiği de öne sürüldü.

“Kıbrıs ile Yunanistan karşısındaki meydan okumaların bu çerçeveye dahil edildiği” iddiasında bulunan Hristodulidis, Türkiye tarafından Suriye, Irak ve Libya’da izlenen gözden geçirme politikasına da işaret etti.

Hristodulidis “Türkiye’nin dışta, dünyanın farklı yerlerindeki askeri varlığını güçlendirme konusunda izlediği politikanın, özellikle Doğu Akdeniz ve Körfez bölgesi ülkelerden olumsuz refleksleri daha fazla harekete geçirdiğinin görüldüğünü” de iddialarına ekledi.

Gazete analizinde söz konusu akademisyenlerin görüşlerine geniş yer ayırdı.

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12/09/2021 14:24