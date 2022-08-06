Rum Meclisi Kıbrıs Dosyası’na erişime izin vermiyor

 Rum Meclisi’nin, Yunan Meclisi’nin tüm ısrarlarına rağmen Kıbrıs Dosyası’nda bulunan içeriğe erişim için izin vermediği bildirild

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06/08/2022

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Rum Meclisi Kıbrıs Dosyası’na erişime izin vermiyor

 Rum Meclisi’nin, Yunan Meclisi’nin tüm ısrarlarına rağmen Kıbrıs Dosyası’nda bulunan içeriğe erişim için izin vermediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, izin verilmemesinin sebebinin, Kıbrıs Dosyası’nda 1974 olaylarıyla ilgili ifadesi bulunan 155 kişinin dava açma olasılığından kaynaklandığını yazdı.

Gazete, bu kişilerin ifadelerini, hiçbir zaman ve hiçbir koşulda paylaşılmamak kaydıyla verdiklerini kaydederken, bugün bu bilgilerin, sadece çalışma maksatlı dahi olsa Yunan Meclisi’ne verilmesi halinde, hukuki tedbir yolunun açılacağını belirtti.

06/08/2022 13:59
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TAGS: Rum Meclisi, Kıbrıs Dosyası,
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