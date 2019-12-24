Rum Merkez Bankası’ndan 2020-2022 Yılları İçin Tehlike Uyarısı

Rum Merkez Bankası’nın, Rum ekonomisi ve kalkınma hızıyla ilgili 2020-2022 yılları için tehlike uyarısı yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, bankadan yapılan açıklamaya göre, her ne kadar ekonomik faaliyetlerde olumlu gidişat gözlemlense de, Brexit gibi jeopolitik gelişmelerin ve yüksek şahsi borç oranının tehlikeli olduğunu yazdı.

Gazete, kalkınma hızında da 2020-2022 yılları için yüzde 3’lük azalma beklendiğini kaydetti.

24/12/2019 16:15