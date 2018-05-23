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Rum Merkez Bankası’ndan 6 Bankaya Kara Para Cezası

Güney’de faaliyet gösteren 6 ticari bankaya kara para aklama konusunda toplam 6 milyon 580 bin Euro para cezası verdi. 

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23/05/2018

Rum Merkez Bankası’ndan 6 Bankaya Kara Para Cezası
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Rum Merkez Bankası’nın, kara para aklamayı önleme prosedürlerine uyma konusunda Güney’de faaliyet gösteren ticari bankaların iplerini daha da çekmekte olduğu haber verildi.
Fileleftheros’un haberine göre, Rum Merkez Bankası, 2015’ten bugüne kadar Güney’de faaliyet gösteren 6 ticari bankaya kara para aklama konusunda toplam 6 milyon 580 bin Euro para cezası verdi. 

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TAGS: Rum Merkez Bankası, Para Cezası, haber, kıbrıs
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