Rum Merkezi Cezaevi’nde açlık grevi başlatıldı

ads ads ads ads
18/01/2024

ads
Rum Merkezi Cezaevi’nde açlık grevi başlatıldı

Güneydeki Merkezi Cezaevi’nde yatan 50 mahkumun, Filistin halkı aleyhindeki soykırımın örtbas edilmeye çalışılmasının ve bu konudaki sessizliğin sona ermesi talebiyle açlık grevi başlattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Lübnanlı, Suriyeli, Filistinli, Azerbaycanlı ve diğer Arap ülkelerinden olan mahkumların, uluslararası toplum ile Güney Kıbrıs’ın savaşa kayıtsız kaldığını ifade ettiklerini ve kendilerinin Hamas değil, Filistin halkı yanlısı olduklarını dile getirdiklerini yazdı.

Haberde, mahkumların bu taleplerinin yanı sıra, cezaevindeki AB vatandaşı mahkumlarla eşit koşullarda olmak ve aynı muameleyi görmek istediklerini belirttikleri kaydedildi.

18/01/2024 11:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Rum, Merkezi Cezaevi, açlık, grev,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.