Rum Merkezi Cezaevi'nde ölen Kıbrıslı Rum'un ailesi endişeli

Rum Merkezi Cezaevi’nde 8 Kasım 2022 tarihinde ölen 36 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un ailesinin, yakınlarının ölüm koşullarına ilişkin polis araştırması konusunda endişeli olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi cezaevinde ölen 36 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un ailesinin, ilgili birimlere mektup göndererek konuya ilişkin duydukları endişeleri dile getirdiğini yazdı.

Gazete aile adına avukatı tarafından gönderilen mektupta, bugüne kadar yapılan araştırmalar konusunda ailenin bilgilendirilmediğine de dikkat çekildiğini belirtti.

Habere göre aile, yakınlarının ölüm nedeninin araştırılması gerektiği üzerinde duruyor.

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03/12/2022 12:24