Rum Merkezi Cezaevi’nde yabancı uyruklu şahıs öldü

Şahsın vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliğine konu hakkında bilgi verildi.

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28/01/2020

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Rum Merkezi Cezaevi’nde yabancı uyruklu şahıs öldü

Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan yabancı uyruklu bir şahsın dün hayatını kaybettiği bildirildi.
Haravgi ve diğer gazeteler, şahsın uzun zamandan beridir karaciğer yetmezliği bulunduğu ve durumunun kötüleşmesi sebebiyle hastaneye kaldırılmasının ardından dün hayatını kaybettiğini yazdı.
Şahsın vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliğine konu hakkında bilgi verildi.

28/01/2020 16:29
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TAGS: Rum Merkezi Cezaevi’nde, haber, kıbrıs, yabancı, uyruklu, şahıs, öldü
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