Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi!

Bugün saat 14.00’ten bu akşam saat 23.00’e kadar geçerli olmak üzere şiddetli rüzgar ve dolu yağışı için sarı alarm verildi.

ads ads ads ads
24/11/2022

ads
Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi!

Rum Meteoroloji Dairesi, bugün saat 14.00’ten bu akşam saat 23.00’e kadar geçerli olmak üzere şiddetli rüzgar ve dolu yağışı için sarı alarm yayımladı.

Fileleftheros web sayfası, dairenin açıklamasına dayanarak şiddetli rüzgarın zaman zaman adanın batısını etkilemesinin olası olduğunu belirtti.

Rum Meteoroloji Dairesi açıklamasında ayrıca saatte 35-50 mm yoğunlukta yağış beklendiğini, dolu yağışı da olabileceğini aktardı.

24/11/2022 12:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: sarı alarm, rum, kıbrıs, rüzgar, dolu,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.