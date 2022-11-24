Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi!

Rum Meteoroloji Dairesi, bugün saat 14.00’ten bu akşam saat 23.00’e kadar geçerli olmak üzere şiddetli rüzgar ve dolu yağışı için sarı alarm yayımladı.

Fileleftheros web sayfası, dairenin açıklamasına dayanarak şiddetli rüzgarın zaman zaman adanın batısını etkilemesinin olası olduğunu belirtti.

Rum Meteoroloji Dairesi açıklamasında ayrıca saatte 35-50 mm yoğunlukta yağış beklendiğini, dolu yağışı da olabileceğini aktardı.

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24/11/2022 12:56