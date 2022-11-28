Rum Meteoroloji Dairesi Sarı Alarm Verdi!

Rum Meteoroloji Dairesi, sabaha yakın 02:00 ile yarın 18:00’e kadar geçerli olmak üzere şiddetli rüzgar ve dolu yağışı için sarı alarm yayımladı.

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28/11/2022

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Rum Meteoroloji Dairesi Sarı Alarm Verdi!

Rum Meteoroloji Dairesi, sabaha yakın 02:00 ile yarın 18:00’e kadar geçerli olmak üzere şiddetli rüzgar ve dolu yağışı için sarı alarm yayımladı.

Fileleftheros gazetesi web sayfasına göre Rum Meteoroloji Dairesi, dolu yağışının muhtemel olmakla birlikte yağış yoğunluğunun 35-50 milimetre olmasının beklendiğini de açıkladı.

28/11/2022 14:27
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TAGS: Rum Meteoroloji Dairesi, Sarı Alarm, haber, kıbrıs
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