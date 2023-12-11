Rum Meteoroloji Dairesi ‘sarı’ uyarı yayınladı

Rum Meteoroloji Dairesi bugün şiddetli hava koşulları nedeniyle sarı uyarı yayınladı.

ads ads ads ads
11/12/2023

ads
Rum Meteoroloji Dairesi ‘sarı’ uyarı yayınladı


Rum Meteoroloji Dairesi bugün şiddetli hava koşulları nedeniyle sarı uyarı yayınladı.

Rum Meteoroloji dairesinden yapılan uyarıya göre, kuvvetli yağışların önce adanın batı yarısını, ardından da adanın geri kalanını etkilemesi bekleniyor.

Yağmurun şiddetinin saatte 35 ila 55 milimetre arasında değişmesi beklenirken, dolu yağışının da yaşanması bekleniyor.

Sarı uyarı bugün saat 17.00’a kadar geçerli olacak.

11/12/2023 12:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Rum Meteoroloji Dairesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.