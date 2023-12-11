Rum Meteoroloji Dairesi ‘sarı’ uyarı yayınladı

Rum Meteoroloji Dairesi bugün şiddetli hava koşulları nedeniyle sarı uyarı yayınladı.

Rum Meteoroloji dairesinden yapılan uyarıya göre, kuvvetli yağışların önce adanın batı yarısını, ardından da adanın geri kalanını etkilemesi bekleniyor.

Yağmurun şiddetinin saatte 35 ila 55 milimetre arasında değişmesi beklenirken, dolu yağışının da yaşanması bekleniyor.

Sarı uyarı bugün saat 17.00’a kadar geçerli olacak.