Rum Meteorolojiden Yeni Uyarı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
23/02/2025

Rum Meteorolojiden Yeni Uyarı

Rum Meteoroloji Dairesi, bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle dün yayımladığı uyarının ardından bugün de yeni bir turuncu uyarı yayımladı. 

Yayımlanan yeni uyarının bu akşam saat 22.00’den yarın sabah 08.00’e kadar geçerli olduğunu duyuran Rum radyosu, hava sıcaklığının bu akşam dağlık kesimlerde eski 10’a kadar düşeceğini belirtti.

Haberde, soğuk hava dalgasının Kıbrıs'ta perşembe gününe kadar etkili olacağı belirtilirken, Trodos meydanında kar kalınlığının 3 cm olduğu da kaydedildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Rum Meteroloji, hava durumu, Kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.