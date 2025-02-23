Rum Meteorolojiden Yeni Uyarı

Rum Meteoroloji Dairesi, bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle dün yayımladığı uyarının ardından bugün de yeni bir turuncu uyarı yayımladı.

Yayımlanan yeni uyarının bu akşam saat 22.00’den yarın sabah 08.00’e kadar geçerli olduğunu duyuran Rum radyosu, hava sıcaklığının bu akşam dağlık kesimlerde eski 10’a kadar düşeceğini belirtti.

Haberde, soğuk hava dalgasının Kıbrıs'ta perşembe gününe kadar etkili olacağı belirtilirken, Trodos meydanında kar kalınlığının 3 cm olduğu da kaydedildi.