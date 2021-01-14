Rum muhalefet liderleri 5’li konferanstan endişeli

Rum Ulusal Konseyi Nikos Anastasiadis başkanlığında bu sabah toplandı. Rum haber kaynaklarına göre, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Rum Hükümeti Sözcü Vekili Panayotis Sedonas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerine, Kıbrıs sorunuyla ilgili kritik bir toplantı olduğundan, gayri resmi beşli konferansta kendisine eşlik etmelerini önerdiğini duyurdu.

Sedonas: Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin çağrıya yanıt verildi

Sedonas açıklamasında, Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerini, son gelişmeler ve Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak üstlendiği inisiyatifler hakkında bilgilendirdiğini de belirtti.

Sedonas, Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerini, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı görüşmenin içeriği ve 11 Ocak tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yaptığı telefon görüşmesi konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Sedonas, Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerine, müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olacak belirli Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) ilişkin çağrısına yanıt vererek, kısa süre önce BM Genel Sekreterine ilettiği önerileri sunduğunu da ifade etti.

Anastasiadis’in bilgilendirmesinin ardından Ulusal Konsey üyelerinin de kendi görüş ve önerilerini ortaya koyduklarını dile getiren Sedonas, Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerine, gayri resmi beşli konferansta kendisine eşlik etmelerini önermesi konusunun, BM Genel Sekreteri tarafından görüşme tarihinin belirleneceği sonraki bir aşamada ele alınacağını da sözlerine ekledi.

Görüşmeden sonra muhalefet liderlerinin çoğu konferans hakkındaki endişelerini yineledi.

Kyprianou: Konferansa gidilmezse bölünmüşlük artacak

Akel lideri Andros Kyprianou, "Beş partili zirveye çok iyi hazırlanmış bir şekilde gitmemiz şart, aksi takdirde, bizi ülkemizin ve halkımızın nihai bölünmesine daha da yaklaştıracak olan uzun bir çıkmaza gireceğiz" dedi.

Neophytou: Konferansa gidilmeli

İktidarın başkanı Disi’den Averof Neophytou ise Anastasiades’in konferansa gitmesini ve partilerden kendisine eşlik etmelerini isterse partisinin orada olacağını söyledi.

Papadopulos: İyimserlik payı kalmadı

Diko lideri Nikolas Papadopulos, gerek Türkiye gerekse Guterres tarafından yapılan açıklamaların 5’li konferansın sonucu için iyimserlik payı bırakmadığını söyledi.

Anastasiades'in Türkiye'nin iki devletli çözüm baskısına rağmen çözüm çerçevesinin değişmemesini sağlaması gerektiğini, Guterres'in ise bu beş konferansta partilerin kim olduğunu netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Papadopulos, Kıbrıs Cumhuriyeti 'Kıbrıs Rum toplumu' olarak davet edilirse, bunun Cumhuriyet'in küçültülmesi ve kuzeydeki ayrılıkçı rejimin yükseltilmesi anlamına geleceğini dile getirdi.

Papadopulos, "Her halükarda, Cumhurbaşkanı Tymbou [Ercan] havaalanının işletilmesi ile Türk tarafının herhangi bir eylemi veya girişimi arasında herhangi bir bağlantı önermemelidir" Dedi.

Sizopoulos: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin alçaltma çabaları dikkate alınmalı

Edek lideri Marinos Sizopoulos, Anastasiades'in brifinginin konferansla ilgili belirsizliği doğruladığını söyledi. Partisinin endişelerinin yalnızca Türkiye’nin kışkırtıcı eylemleri ve açıklamalarının yanı sıra Guterres’in raporlarında "Kıbrıs Rum yönetimi" ve "Kuzey Kıbrıs" ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin alçaltma çabaları da dikkate alındığında arttığını dile getirdi.

Lillikas: Konferans Türkiye’nin fikri

Yurttaşlar İttifakı başkanı Yorgos Lillikas, konferansın BM tarafından kabul edilen Türkiye’nin fikri olduğunu söyledi.

Partisinin konferansın zamanlamasından şüphelendiğini, çünkü BM'nin Türkiye’nin görüşmeyi durma noktasına getirecek iki devletli çözüm konusundaki tutumunu bildiğini ifade eden Lillikas "Cumhurbaşkanının katılmaması gerektiğini önermiyoruz, çünkü katılmayı reddetmemiz Türkiye hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır" dedi.

Lillikas, Kıbrıs Rum tarafının konferansı kayıplarla terk edeceği, Türkiye'nin ise iki devlet ve konfederasyon üzerindeki tutumlarını BM Genel Sekreteri önünde masaya koyarak 'meşrulaştırma' konusunda kolaylaştırılacağından korktuğunu belirtti.

Theocharous: Konferansa gitme

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theocharous, Anastasiades'e Kıbrıs Cumhuriyeti için "tuzaklardan" bahsederek, "haklarını ve başarı umutlarını sağlam bir şekilde müzakere edebilmek için gerekli statüye sahip olmadığını belirterek zirveye gitmemesini tavsiye ettiğini söyledi.

Theopemptou: Konferansa iyi hazırlanılmalı

Yeşillerin lideri Charalambos Theopemptou, Anastasiades'in gitmesi gerektiğini ancak "Önceden uygun bir hazırlık yapmalıyız, risk analizi yapmalıyız, ortaya konacak taleplere bağlı olarak tepkimizin tam olarak ne olacağını bilmemiz gerekiyor" dedi.

Bu habere tepkiniz:



14/01/2021 16:58