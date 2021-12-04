“Rum müşterilere akaryakıt satmayın” demek doğru değil

Devlet yöneticileri gerektiğinde tedbirler almalı mı? Evet almalı…

Belli meslek gruplarını ya da tüm halkını koruyucu adımlar atmalı mı? Evet atmalı…

Peki neden bazen ülke yöneticileri; “halkımı korumak için tedbir aldım” dediğinde tepki görebiliyor?

Neden biliyor musunuz? Çünkü ülke yönetirken alınan kararları tek yönlü değil, çok yönlü, düşünmek gerekir…

Çok yönlü düşünmezseniz, kaş yapayım derken gözü çıkarabilirsiniz…

Tedbir alırken, vatandaşını korumak için adım atarken bile bunun yasal dayanağının bulunması ve evrensel normlara uygun olması gerekir…

Lâfı Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun benzincilere “Rumlara akaryakıt satmayın” ricasına getireceğim.

“Ricası” diyorum, çünkü bazı yayın organlarının yazdığı gibi hükümet bu yönde bir karar almış, kanun hükmünde kararname falan çıkarmış değil.

Başbakan Sucuoğlu, akaryakıt tedarikinde sıkıntı yaşandığını, buna rağmen ülkeye gelen akaryakıtın önemli bir bölümünü Güney Kıbrıs’tan gelen müşterilerin satın aldığının tespit edildiğini, bu sıkıntılı süreç geçene kadar benzin istasyonu işletmecilerinden Güney Kıbrıs plakalı araçlara yakıt verilmemesini talep ettiklerini söyledi.

Faiz Bey, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, “öncelikli olarak kendi vatandaşını düşünmek zorunda olduğunu” belirtti.

Elbette bu ülkeyi yönetenler kendi insanını düşünecektir ama söyleyin bana hangi çağdaş ülkede “yalnızca kendi vatandaşlarınıza satış yapın, diğer ırklardan olanlara yapmayın” denir acaba?

Hatta spesifik olarak bir ırka yönelik, “onlara satış yapmayın” demek doğru mudur?

“Yalnızca KKTC plakalı araçlara satış yapın, Rum plakalı araçlara satış yapmayın” demek hiç doğru bir tavır değildir… Ayrımcı, ırkçı bir davranıştır…

Siz istediğiniz kadar iyi niyetli olun, ticarete ırk karıştırmak normal bir davranış değildir.

Bir de meselenin ticari yönüne bakalım isterseniz; döviz krizi altında ezilen vatandaşınıza doğru dürüst bir açılım yapamazken, dövizin yüksek seyretmesinin tek avantajı olan Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs’tan alışveriş yapması meselesini baltalayacak adım atmamalısınız.

Rumlar, benzincilere, maketlere, eczanelere, restoranlara, mağazalara akın ederek KKTC’ye yüklüce döviz bırakıyor.

Mağaza sahiplerini, perakendecileri, esnafı biraz olsun ayakta tutan Güzey Kıbrıs’tan gelen müşterilerdir.

Şimdi işinize gelmedi diye “Rumlara akaryakıt satmayın” diyemezsiniz.

Rum basınında bir haber vardı geçen gün, bilmem gözünüze ilişti mi? Rum Hükümet yetkilileri, Rumların Kuzey Kıbrıs’tan alışveriş yapmaması için nasıl bir tedbir alacağının hesaplarını yapıyor, çok ciddi rahatsızlık duyuyorlar KKTC’den yapılan alışverişten.

Zaman zaman ceza yazdıkları, satın alınan mallara el koydukları halde Rum halkının KKTC’den alışveriş yapmasını durduramadıkları için çıldırıyorlar.

Biliyorsunuz, Rum taksiciler, araçlarına KKTC’den akaryakıt koymalarını engelleyen Rum Hükümetini eylem yaparak kınadı.

Yani neymiş? Rum Hükümetinin canını yiyip de başaramadığı işi, KKTC Hükümeti yapıyormuş…

Rum hükümeti Rumları engelleyemedi, KKTC Hükümeti kendi eliyle engelleyecek.

Gerçekten akıl alır gibi değil… Bu arada bazı yayın organları, sınır kapılarına da talimat verildiğini, Rumların bu konuda uyarılmasının istendiğini iddia etti.

Bu da çok yanlış bir adım… Bu akşam Kermiya’da üç kontrol noktası değil, iki kontrol noktası açıkmış, bu nedenle Güney Kıbrıs’tan kuzeye geçişlerde uzun kuyruklar oluşmuş, güneyde çalışıp da kuzeye geçmeye çalışan vatandaşlarımız da tam iki saat kuyrukta beklemiş.

İnşallah üçüncü kontrol noktası, başbakanın bu telkinleri nedeniyle açılmamış değildir. Böyleyse çok yazık…

Böylesine bir zamanda, güneyden kuzeye bu kadar yoğun ilgi varken kontrol noktalarını artırıp, geçişi kolaylaştıracağımıza, Rumları bıktırıp, taciz ediyoruz bu tarafa geçmesinler diye.

Buna “kendi ayağına kurşun sıkmak” demezler de ne derler? Kuzey Kıbrıs’ta esnaf, perakendeci kan ağlıyor, Rum müşterileri bir nefes olarak görüyor, siz de hükümet eliyle nefes borusunu tıkamaya çalışıyorsunuz.

Eğer hükümet vatandaşını düşünüyorsa, akaryakıt tedarikinin aksamamasını sağlayacak, akaryakıt temini için ne gerekiyorsa yapılacak, akaryakıt temin eden firmaların sıkıntısı neyse çözülecek, hükümet bu gibi sorunları çözmek içindir.

Hem böyle ırkçı hem de piyasanın can suyunu kesecek adımlar atılmamalıdır…

Yazıyı yazmadan önce Başbakan Sucuoğlu’nu aradım, “gerçekten benzincilere yapılan ‘Rumlara akaryakıt satmayın’ telkini yapıldı mı?” diye sordum.

Doğru olduğunu söyledi Sayın Sucuoğlu, benzincilere sağlanan akaryakıtı, yoğun olarak Rumların satın aldığını, vatandaşın, çiftçilerin, toplu taşımacıların akaryakıt bulmakta zorlandığı bir ortamda bunu yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, çarşamba günü akaryakıtta tedarik sorununun çözüleceğini, o güne kadar tedbirli gitmek gerektiğini belirtti.

Başbakanın halkını, çiftçiyi, toplu taşımacıları düşünmesi güzel ama bana göre, bulduğu çare ya da tedbir tamam değil. Çok yönlü değil, tek yönlü düşünülmüş insanları irite edici bir çare, hatta çare değil, kendi ayağına kurşun sıkma gibi bir şey.

Benden dostça söylemesi; bundan sonra çareler düşünürken, böyle şeyler talep ederken, çok yönlü düşünün ne kaş yarılsın ne göz çıksın…

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04/12/2021 22:50