Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna Baf Metropoliti Yeorgios seçildi

 Rum Ortodoks Kilisesi’nin II. Hrisostomos’un ölümüyle boşalan Başpiskoposluk makamına Baf Metropoliti Yeorgios seçildi.

ads ads ads ads
24/12/2022

ads
ads
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna Baf Metropoliti Yeorgios seçildi

 Rum Ortodoks Kilisesi’nin II. Hrisostomos’un ölümüyle boşalan Başpiskoposluk makamına Baf Metropoliti Yeorgios seçildi.

Rum radyosu ve diğer bütün haber kanallarına göre, Başpiskoposluk içerisindeki Apostol Barnabas şapelinde düzenlenen sabah ayininin ardından toplanan 16 üyeli Sen Sinod Meclisi’nde 11 oy alan Yeorgios yeni Başpiskopos oldu.

Oylamanın ardından eski Ayiu Yoanni Katedraline geçen metropolit ve piskoposlar Sen Sinod tutanaklarına imza atmasının ardından Baf Metropoliti Yeorgios’un “Yeni Jüstinyen ve Kıbrıs Başpiskoposu” olarak Başpiskoposluğa seçilme kararın okundu.

Yeorgios’un taç giyme töreni tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

24/12/2022 11:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:  Rum Ortodoks Kilisesi, II. Hrisostomos, Baf Metropoliti Yeorgios
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.