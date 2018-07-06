Rum Oyuncu Böbreğini Satışa Çıkardı

Alithia gazetesine göre Kiriakidu, sosyal paylaşım sitesinden böbreklerinden birini satışa çıkardığına dair paylaşımda bulunduğu ancak böyle bir eylemde bulunmanın organ ticareti olarak kabul edileceğinden kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.



Kiriakidu’nun daha sonra yaptığı açıklamada, niyetini teyit ettiğini aktaran gazete, böbreğin fiyatının ise 100 bin Euro olduğunu aktardı.



Habere göre, konuyla ilgili ayrıntılı yorum yapmaktan kaçınan Kiriakidu, çocuklarını okuttuğunu ve paraya ihtiyacının belirtti.