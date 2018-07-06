HABER KIBRIS

Rum Oyuncu Böbreğini Satışa Çıkardı

 Kıbrıslı Rum oyuncu Doris Kiriakidu’nun, ekonomik sebeplerden ötürü böbreğini satışa çıkardığı bildirildi. 

ads
06/07/2018

Rum Oyuncu Böbreğini Satışa Çıkardı
ads

Alithia gazetesine göre Kiriakidu, sosyal paylaşım sitesinden böbreklerinden birini satışa çıkardığına dair paylaşımda bulunduğu ancak böyle bir eylemde bulunmanın organ ticareti olarak kabul edileceğinden kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.

Kiriakidu’nun daha sonra yaptığı açıklamada, niyetini teyit ettiğini aktaran gazete, böbreğin fiyatının ise 100 bin Euro olduğunu aktardı. 

Habere göre, konuyla ilgili ayrıntılı yorum yapmaktan kaçınan Kiriakidu, çocuklarını okuttuğunu ve paraya ihtiyacının belirtti.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS:  Kıbrıslı Rum, oyuncu, böbrek, satış, Doris Kiriakidu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems