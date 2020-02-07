Rum peynir üreticilerinden, hellim konusunda yeni talepler

Rum peynir üreticilerinin, hellim konusunda yeni talepleri ortaya koyduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında ilgili tüm taraflar arasında hellim konusunda yapılan toplantının sonuçlarına atıfta bulunurken, Rum Hayvan Besicileri Birliği’nin “bazı peynir üreticilerinin, toplantıdan çıkar çıkmaz sağlanan anlaşmayı ihlal ettiği” suçlamasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Petros Petru, hellimde yüzde 20’lik keçi-koyun sütü oranının geçici kalmasını değil, her zaman için uygulanmasını istediklerini belirtti.

Gazete böylesi bir talebin, Avrupa Komisyonu önünde bulunan ve “hellimin yüzde 51 keçi veya koyun sütü ya da bu ikisinin karışımını içerdiği” şeklindeki ifadenin yer aldığı hellim dosyası üzerinde düzenleme yapılmasını gerektirdiğine dikkati çekti.

Hellim dosyasında düzenlemeye gidilmesinin de dosyanın geri çekilmesi ve düzenlendikten sonra yeniden sunulması anlamına geldiğini yazan gazete, Rum tarım örgütlerinin ise Anastasiadis başkanlığındaki toplantıda böyle bir konuda uzlaşmaya varılmadığını belirtirken, peynir üreticilerinin, üzerinde anlaşmaya varılanları ne kadar yerine getirecekleri konusunda da endişelerini dile getirdiklerini belirtti.

Gazete, ortaya çıkan bu durum için Rum Tarım Bakanlığı’nda, hayvan besicileri ve peynir üreticileri arasında görüşme yapılacağını yazdı.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, peynir üreticilerinin masaya “keçi koyun besicilerinin ürettiği tüm sütü, artırılan fiyatla satın almaya hazır olduklarından, keçi koyun sütünün hellim üretiminde yüzde 20 oranından yüzde 25 oranına artışıyla sınırlandırılmaması gerektiğinden çünkü keçi-koyun süt üretiminin düşük olduğu dönemlerin bulunduğundan ve 25’lik oranın korunmasının zor olacağından” söz eden öneri getirdiklerini ifade etti.

Kadis, Anastasiadis’in bu görüşü dinlediği ve herkesin bilgisine getirdiğini, bununla birlikte şu anda oranın değiştirilmesini ileriye götürülmesinin genel olarak kabul gördüğünü da söyledi.

HELLİM DOSYASI DEĞİŞTİRİLMEYECEK

Politis gazetesi “Hellim Dosyasının Değiştirilmeyeceği Netleştirildi-(Dosyanın) Geri Çekilmesi Kendi Kalesine Gol” başlıklı haberinde, Rum Hükümetinin, hellim dosyasının geri çekilmesi yönündeki inek besicilerinin önerisini duymak istemediğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz gün yapılan toplantıda bunu reddettiğini yazdı.

Gazete, hellim dosyasındaki bazı ayrıntıların düzeltilmesinin mümkün olduğunu ancak olası geri çekilmesi ve yenisinin sunulmasının bazı sorunları da beraberinde getireceğini belirtti.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis gazeteye yaptığı açıklamada, Hukuk Dairesi’nden alınan ve toplantının gündemine de getirilen görüşün, hellim doyasının geri çekilmesi durumunda çözümü zor olacak zincirleme sorunları beraberinde getireceği şeklinde olduğunu ifade etti.

Kadis, dosyanın geri çekilmesinin beraberinde bir takım tehlikeleri de getireceğini, bunlardan bir tanesinin, başka ülkelerin veya Kıbrıslı Türklerin kendi adlarına başvuru yapmalarına imkan sağlayacak kısır bir döngünün yaratılması, bir ikinci tehlikenin Güney Kıbrıs’ın ticari markasının önemli ölçüde zayıflatması, son olarak ise dosyanın geri çekilmesinin ikinci kez olacağını bu nedenden dolayı da üçüncü bir başvurunun, onaylanması olasılığını sıfıra düşüreceği olgusuna dayandığını belirtti.

07/02/2020 12:06