HABER KIBRIS

Rum Polis Genel Müdürü Görevden Alındı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugün Rum Polis Müdürü Zaharia Hrisostomu’yu görevinden aldı.

ads
03/05/2019

ads
Rum Polis Genel Müdürü Görevden Alındı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugün Rum Polis Müdürü Zaharia Hrisostomu’yu görevinden aldı.

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Nikolau’nun, polisin kayıp şahıslarla ilgili soruşturmalarda yetersiz kalması eleştirilerinin akabinde dün görevinden istifa etmesinin ardından, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis bugün Rum Polis Müdürü Zaharia Hrisostomu’yu görevinden aldı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Zaharia Hrisostomu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.