Rum Polis Genel Müdürü Görevden Alındı
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugün Rum Polis Müdürü Zaharia Hrisostomu’yu görevinden aldı.
03/05/2019
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugün Rum Polis Müdürü Zaharia Hrisostomu’yu görevinden aldı.
Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Nikolau’nun, polisin kayıp şahıslarla ilgili soruşturmalarda yetersiz kalması eleştirilerinin akabinde dün görevinden istifa etmesinin ardından, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis bugün Rum Polis Müdürü Zaharia Hrisostomu’yu görevinden aldı.