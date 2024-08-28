Rum polis uluslararası veri tabanı mesajlaşmalarını suçlulara sızdırdığı şüphesiyle açığa alındı

Rum Polis teşkilatında “çok hassas bir birimde” çavuş yardımcısı rütbesiyle görev yapan bir Rum, uluslararası kara para aklama eylemine karışan suçlulara bilgi sızdırdığı şüphesiyle açığa alındı.

Fileleftheros'ta yer alan habere göre, Rum Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru, teşkilat içerisinde başlatılan ve Rum Başsavcılığının uhdesinde yürütülen araştırmanın selameti açısından çavuş yardımcısını açığa aldığını yazdı. Papatheodoru, suçun doğası gereği konunun gizli tutulmakta olduğuna işaret etti.

Gazete, çavuş yardımcısının, bir Avrupa ülkesinde düzenlenen kara para operasyonunda toplu tutuklamalarla ilişkisi görüldüğünü yazdı.

Habere göre, sözkonusu Avrupa ülkesi güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemelerde, operasyonda tutuklananlardan birinin kişisel elektronik cihazında “Avrupa güvenlik birimlerinin uluslararası veri tabanındaki mesajlaşmaları" bulundu. Derinleştirilen araştırmalar sonunda ulaşılan Rum çavuş yardımcısının, gizli bilgileri suçlulara sızdırdığından kuşkusuna ortaya çıkardığı kaydedildi.