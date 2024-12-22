Rum Polisi Alarm’da: Larnaka’da bir mahkum hastaneden firar etti

Larnaka’da özel bir klinikte polis gözetiminde tedavi gören Hans Jonny Uven adlı İsveçli mahkumun kaçtığı haberinin ardından Rum polisi alarma geçti.

Edinilen bilgilere göre, kaçan kişi 49 yaşında ve 6 Aralık’ta Larnaka Havalimanı’nda tutuklanmıştı.

Kendisi hakkında, başka bir ülkede işlediği mali suçlarla ilgili olarak Avrupa çapında bir tutuklama emri bulunuyordu.

Mahkum, ilgili ülkeye iade sürecinin tamamlanabilmesi için tutuklu olarak kalıyordu.

49 yaşındaki tutuklu, Larnaka’daki özel bir klinikte, polis gözetiminde tutuluyordu fakat polislerden kaçmayı başardı.

Rum Polisi, firarın ardından, geniş çaplı soruşturma başlattı.