Rum Polisi Aykut’u arıyor

Haber Kıbrıs-Özel

Güney Kıbrıs’ta gözaltında bulunan 26 yaşındaki Türk uyruklu Edim Aykut Van Buruggen kaçtı. Rum polisi, 1.80 boyunda kaçarken beyaz tişört ve kot pantolon giyen zanlıyı arıyor.

Rum polisi, bugün yaptığı açıklamada zanlının dün akşam saatlerinde Menoyia'daki ana göçmen gözaltı merkezinden kaçtığını açıkladı.

Zanlının fotoğrafını yayınlayan polis, zanlıyı görenlerin polisi aramasını istedi.

KKTC'den de kaçmıştı

Öte yandan Edim Aykut Van Buruggen'in 2016 yılında Futbolcu Mehmet Yıldız’ın elmacık kemiğini kırdıktan sonra Girne Turizm Limanından TIR’ın arkasına saklanarak ülkeden kaçtığı ve 2 ay sonra Ercan’dan giriş yaparken tutuklandığı öğrenildi.

KKTC vatandaşlığı da bulunan Edim Aykut Van Buruggen, “Vahim zarar ve ciddi darp” suçlarından yargılanındaya dek 2 ay süre ile cezaevine gönderilmişti.

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31/12/2020 11:09