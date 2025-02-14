Rum polisi futbolcularla ilgili sahte sözleşmeler yüzünden üç kişiyi tutukladı

Rum polisinin dün 58, 57 ve 44 yaşlarındaki üç kişiyi, iki futbolcuyla ilgili Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu'na sahte iş sözleşmeleri sunduğu gerekçesiyle tutukladığı haber verildi.

Haravgi gazetesi polisten yapılan açıklamaya dayanarak mahkeme emriyle tutuklanan söz konusu kişilerin “Mağusa” kaza mahkemesine sevk edildiğini ve sekiz gün göz altında kalmalarına karar verildiğini yazdı.

Olayla ilgili suçların 2024 yılının temmuz ayından bugüne kadar gerçekleştiğinin görüldüğünü yazan gazete, kısa süre önce Kıbrıs Rum Futbolcular Derneği'nin aylık maaşı yalnızca 150 Euro olan bir futbolcunun sözleşmesiyle ilgili bir davayı kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Gazeteye göre, dernek, söz konusu futbolcunun taciz edici davranışlarla karşı karşıya kaldığı, ödemelerde gecikmeler yaşandığı ve en nihayetinde de hak ettiği ücreti almadan takımdan uzaklaştırıldığı konusunda iddialarda bulundu.

Fileleftheros ise haberinde olayla ilgili olarak ikinci lig futbol takımlarından “P.O. Ahironas-Onisilos” takımı ofisinde yapılan araştırmanın ardından, söz konusu kulüple ilgisi bulunan üç kişinin ekonomik suçlarla alakalı olarak tutuklandığını yazdı.