Rum polisi kriz dolayısıyla büyükelçiliklerde önlemler alıyor

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, Rusya-Ukrayna gerilimi dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta bulunan ABD ve Rusya büyükelçilikleri ile diğer büyükelçiliklerin çevresinde önlemler almaya başladığını yazdı.

Habere göre, Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu gazeteye açıklamasında, durumun sürekli değerlendirildiğini ve ihtiyaç olması durumunda gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

Andreu, büyükelçiliklerin dışındaki devriyelerin artırılacağını da sözlerine ekledi.

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23/02/2022 12:26