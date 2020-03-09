Rum polisi sınırda tedbirleri arttırdı

Kara giriş kapılarının kapanması bugün de Türk ve Rum eylemciler tarafından Lokmacı Kapısı bölgesinde protesto edilecek.

Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan eylemde, Rum polisinin sınırı delmek isteyen Türk eylemcilere biber gazı sıkması, ciddi tartışmalara neden olmuştu. Barikattaki önlemleri artıran Rum polisi, bariyerleri yere monte etti.

Büyük bir zincir aracılığı ile bariyerler birbirine bağlanırken, Rum polisinin de tedbirleri artırdığı görüldü. Bu arada, BM Barış Gücü askerlerinin de Türk ve Rum barikatı arasında tampon bir bölge seçtiği ve eylemcilerle Rum polisinin arasında yer alacağı öğrenildi. Kıbrıslı Türk eylemcilerin, Türk barikatı önünde bir ateş yakacağı ve kapılar açılana kadar da ateşin yanmaya devam edeceği belirtiliyor.

09/03/2020 11:49