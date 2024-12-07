Rum polisi Suriyelilerin yarınki eylemi nedeniyle alarmda

Rum polisinin Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Suriyelilerin yarın öğlen 13.00’de Limasol marinasında yapacağı eylem dolayısıyla teyakkuzda olduğu haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum polisi yaptığı açıklamada, güvenliği ve düzeni korumak için buna uygun şekilde hazırlandığını ifade ederken, Suriyelilerin ise “İdlip ve Halep’te savaşan mücahitlere destek olmak için” bu eylemi düzenleyecekleri belirtildi.

Haberde eylemin ilgili makamları kırmızı alarma geçirdiği ve meydana gelebilecek olayların önlenmesi için olağan üstü güvenlik önlemleri alındığı vurgulandı.

Gazete son günlerde yetkili makamların sosyal medyadaki bazı şüpheleri paylaşımları ve bilgileri mercek altına aldığını ve eldeki bilgilere göre Suriyelilerin eylemine karşıt olabilecek bazı mesajlar kayda geçirildiğini ekledi.