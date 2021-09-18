Rum Polisinden Frontex’e Kadın Çavuş

Rum Polis Teşkilâtı’ndan, çavuş rütbesindeki bir kadının, AB’nin Frontex olarak bilinen Sınır Muhafaza ve Sahil Güvenlik Örgütü’nde görevlendirildiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Frontex’te Rum Polis Teşkilatı’ndan “izinli” sayılarak çalışacak. Bu şekilde hem Rum yönetimi Frontex’in düzensiz mültecilerle mücadelesine katkı koymuş olacağı hem de çavuşun, teknik bilgi ve Avrupalı meslektaşlarının deneyimlerinden faydalanacağı kaydedildi.

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18/09/2021 13:48