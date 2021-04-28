Rum polisine 5 yeni zırhlı isyan önleme aracı alınacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Adalet Bakanı Emily Yiolitis, 350 bin Euro değerinde polise 5 yeni zırhlı isyan önleme aracı alınacağını bildirdi.

Araçlar, güvenlik sağlanmasında yetersiz görülen Pajero (4 × 4) araçların yerini alacak.

Yiolitis, Emniyet Müdürü'nün 2018'den beri bu ihtiyacın acil olduğunu belirten bir rapora değinerek, van tipi yeni zırhlı araçların, teçhizatlarıyla ile birlikte sekiz kişi taşınabileceğini söyledi.

Bakan, Almanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan ve Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de benzer araçların kullanıldığını kaydetti.

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28/04/2021 10:40