Rum polisine insansız hava araçlarının tespiti için sistem

Rum polisinin, insansız hava araçlarının, algılanması (tespit edilmesi) ve indirilmesine yönelik sistemlere sahip olacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, ADAPTIT şirketinin, dün bir açıklama yaparak, artı KDV ile birlikte 2,2 milyon Euro bütçeli, kritik altyapıların, insansız hava araçlarının tehdidinden korunmasına yönelik sistemlerin temini ve kurulumu için Rum Yönetimi ile sözleşme imzaladığını duyurduğunu yazdı.

Gazete, yine açıklamaya dayanarak donanımın, RF sensörleri aracılığıyla algılama sistemi ve “jamming” teknolojisi aracılığıyla da indirme sisteminden oluştuğunu belirtti.

Habere göre, bahse konu sistem, Güney Kıbrıs’ın 5 kritik alt yapısına yerleşitirilecek.

Şirkete göre, Rum Yönetimi, bu sistemi satın almakla gözetim ve koruma düzeyini artıracak.

Bu habere tepkiniz:



18/06/2022 12:35