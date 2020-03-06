Rum Sağlık Bakanı: Sınır Kapılarının Kapanma Sebebi Personel Eksikliği

ads
06/03/2020

ads
ads
Rum Sağlık Bakanı: Sınır Kapılarının Kapanma Sebebi Personel Eksikliği
ads

Ulusal Konsey toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Lokmacı (Ledra), Derinya, Lefke (Aplıç) ve Astromerit (Bostancı) sınır kapılarının kapalı kalma kararının pazartesiye kadar uzatıldığını belirterek, durumun pazartesi günü yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Corona virüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs havaalanlarında uygulanan önlemlerin KKTC’ye geçiş  kapılarında da uygulanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Yoannu, geçiş noktalarının kapatılması kararının alınmasındaki sebebin, hemşire ve polis sayısında yaşanan yetersizlik olduğu iddiasında bulundu.

06/03/2020 16:16
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.