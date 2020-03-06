Rum Sağlık Bakanı: Sınır Kapılarının Kapanma Sebebi Personel Eksikliği

Ulusal Konsey toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Lokmacı (Ledra), Derinya, Lefke (Aplıç) ve Astromerit (Bostancı) sınır kapılarının kapalı kalma kararının pazartesiye kadar uzatıldığını belirterek, durumun pazartesi günü yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Corona virüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs havaalanlarında uygulanan önlemlerin KKTC’ye geçiş kapılarında da uygulanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Yoannu, geçiş noktalarının kapatılması kararının alınmasındaki sebebin, hemşire ve polis sayısında yaşanan yetersizlik olduğu iddiasında bulundu.

06/03/2020 16:16