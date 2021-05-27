Rum Sağlık Bakanlığı binasına patlayıcı atıldı

Rum Sağlık Bakanlığı binasının giriş kapısına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlayıcı madde atıldı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı binasının giriş kapısına Salı gecesi geç saatlerde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlayıcı madde atıldığını, bakanlığın girişinde çıkan yangında hasar meydana geldiğini yazdılar.

Gazete, küçük piknik tüplerinden yapılan patlayıcıyı atanların bulunması konusunda Rum polisinin araştırmasını sürdürdüğünü aktardı.

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27/05/2021 12:22