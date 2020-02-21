Rum Savunma Bakanı Angelidis Fransız Uçak Gemisini Ziyaret Etti

Rum Savunma Başkanı Savvas Angelidis’in, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi eşliğinde, dün öğleden sonra Kıbrıs açıklarında bulunan Fransız “Charles De Gaulle” uçak gemisini ziyaret ettiği haber verildi.

Uçak gemisinin bugün Limasol limanına demirleyeceğini ve 26 Şubat’a kadar burada kalacağını yazan Haravgi gazetesi, Angelidis’in Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Isabelle Dumont’un eşliğinde helikopterle uçak gemisine gittiğini kaydetti.

Gazete Angelidis’in, iki ülke arasındaki işbirliği çerçevesinde, uçak gemisinde gerçekleştirilen askeri operasyonları izlemek ve uçak gemisi yönetimiyle görüşüp, faaliyetleri konusunda bilgi almak için uçak gemisine gittiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’taki Fransız Büyükelçiliği ise uçak gemisinin 21-26 Şubat tarihlerinde Limasol limanına yapacağı ziyaret konusunda yaptığı açıklamada, uçak gemisinin limana demirlemesinin, AB çerçevesinde iki ülke arasındaki yakın işbirliğine işaret ettiğini ifade etti.

Elçilikten yapılan açıklamaya göre, uçak gemisinde 20 “Rafale Marine” savaş uçağı, iki adet “E-2C Hawkeye” tipi erken uyarı ve kontrol uçağı, bir adet “Caiman” helikopteri, 2 adet de “Dauphin Pedro” tipi helikopter bulunuyor.

Fransız deniz görev gücünün bir parçası olarak Limasol limanına bugünlerde “Var” isimli ikmal tankeri ile “Psara” isimli Yunan firkateyninin demirleyeceğini de kaydeden gazete, “Auvergne” isimli firkateynin ise Larnaka limanına demirleyeceğini belirtti.

21 Ocak 2019 tarihinde Fransa’nın Toulon limanından ayrılmasının ardından, deniz görev grubunun Charles De Gaulle uçak gemisi çevresinde “Görev Gücü (Task Force) 473’e” dönüştüğünü yazan gazete, Limasol limanına demirlemesi öncesinde, ISIS karşısındaki uluslararası ittifakın bir parçası olarak son 4 haftadır Orta Doğu’da operasyonlar yapıldığını da ifade etti.

Gazete, Fransız deniz görev grubunun, Kıbrıs bölgesinde bulunduğu süre içerisinde, Rum Milli Muhafız Ordusuyla birçok tatbikat yaptığını da ekledi.

21/02/2020 13:52