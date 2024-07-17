Rum Savunma Bakanı: Deniz üssü önceliğimiz

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17/07/2024

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Rum Savunma Bakanı: Deniz üssü önceliğimiz

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas “Mari”de (Tatlısu) çok amaçlı deniz üssü kurulmasının” Rum yönetiminin önceliği olduğunu açıkladı.

Rum radyosuna konuşan Palmas “çok amaçlı” olacağını söylediği deniz üssünün Rum savunmasına da hizmet edeceğini ve üsse, başka devletlerin savaş gemilerinin de demirleyeceğini söyledi.

Palmas’a BM Barış Gücü komutanı Ben Ramsey’in bu yıl ara bölgede ihlallerin artmasının Rum yönetiminin bölgeye, yüksek teknoloji ürünü kamera sistemi kurmasından kaynaklandığı ve ara bölgede tehlikeli durumlar oluşabileceği uyarısı da soruldu.

Vasilis Palmas İngiliz komutanın yaklaşımının “eşit mesafe politikasından kaynaklanıyor olabileceğini” öne sürdü. Palmas Rum yönetiminin silahlı kuvvetlerini “her zaman savunma düzeninde tuttuğunu” iddia etti.

17/07/2024 13:55
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TAGS: Rum Savunma Bakanı, Deniz üssü, haber
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