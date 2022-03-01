Rum savunma bakanı İsrail’le dostluk vurgusu yaptı

Rum Savunma Bakanı Haralambus Petridis, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte Nazi toplama kamplarının kapatılması ve bu kamplardan ayrılan Yahudilerin Kıbrıs’a gelmelerinin yıldönümü sebebiyle dün düzenlenen bir törene katılarak, İsrail’le dostluk ilişkilerine vurgu yaptı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Yahudi toplama kamplarının kapatılmasının 73’üncü yıldönümü sebebiyle Güney Lefkoşa’da İsrail’in Güney Kıbrıs büyükelçisinin de katıldığı bir tören düzenlendi.

Törende konuşan Petridis, kampların kapatılmasının ardından İsrail’e gitmek üzere yola çıkan yaklaşık 50 bin Yahudi’nin o dönemde Kıbrıs’ta misafir edildiklerini belirterek İsrail’le o dönemden beridir devam eden dostluk ilişkilerine vurgu yaptı.

Törende konuşan İsrail Büyükelçisi Oren Anolik ise o dönemde Yahudilere yapılan yardımlar sebebiyle teşekkürlerini dile getirdi.

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01/03/2022 12:29